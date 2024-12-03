Kümesindeki Tavukları Koruyan Kadın, Tilkiyi Ellerle Yakladı

Yaşam

BATMAN'ın Sason ilçesinde Tayyibe Yavuz (80), kümesindeki tavuklarını çaldığını fark ettiği tilkiyi elleriyle yakaladı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Gürgenli köyünde yaşayan Tayyibe Yavuz, kümesindeki tavuklarının eksildiğini fark edince nöbet tutmaya başladı. Yavuz, bir tavuğunu kanadından kapıp kaçmaya çalışan tilkiyi kümeste elleriyle ensesinden yakalarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Arapça konuşan Yavuz, köylülerin nasıl yakaladığını sorması üzerine, "Tavuklarımı yemek üzereyken kümeste yakaladım" dedi. Tilkiyi serbest bırakan Yavuz, daha sonra yiyecek verdi. Tilki, bir süre dolaştıktan sonra köyden ayrıldı.