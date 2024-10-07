Kumluca\'da Balık Yarışması Sonuçlandı

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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ilki düzenlenen Kumluca Fishing Tournament- Büyük Balığın Peşinde Yarışması ödül töreniyle sona erdi.

Kumluca Balıkçılar Derneği tarafından Karaöz Beş Adalar mevkisinde düzenlenen organizasyona farklı illerden yaklaşık 50 tekne ve 150 yarışmacı katıldı. Cumartesi sabahı saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan yarışmada 3 farklı kategoride 2 gün boyunca deniz üzerinde ter döken yarışmacılar, en büyük balık, en çok balık ve en çok yakala bırak kategorisinde birinci olmak için mücadele etti. İkinci günün sonunda Kumluca Karaöz koyunda ödül töreni düzenlendi.

Törene Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, belediye meclis üyeleri, yarışmacılar, yarışmacıların aileleri ve deniz severler katıldı. Yarışmalarda dereceye giren av tutkunlarına ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. İki günlük yarışmalardan sonunda en büyük balık yakalama kategorisinde 13,8 kilogram grida balığı yakalayan Yusuf Girgin birinci oldu. En çok balık tutma kategorisinde 49 puanla Uğur Atan ve en çok yakala bırak kategorisinde 4.88 puanla Can Ürem birinciliği elde etti. Dereceye giren yarışmacılar çeşitli ödüller alırken, en büyük balığı yakalama kategorisinde 13.8 kilogram grida yakalan Yusuf Girgin fiber tekneyle ödüllendirildi.

Yarışmanın kadın, erkek, çocuk yaşlı herkesi bir araya topladığını, yarışmanın amacına ulaştığını belirten Kaymakam Tekin Erdemir, "Bu tür programların artarak devam etmesini diliyoruz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da "Burada amaç balık tutmaktan ziyade kaynaşmak, birlik içinde olmak, birbirimizi tanımak, güzel anılar biriktirmek, güzel anlar yaşamak. Burada bu ortamın yaşandığını görüyorum. Bu organizasyona katkı sağlayan tüm arkadaşlara sizler adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.