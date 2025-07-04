Kuraklık Kabaklı Göleti\'ni Tehdit Ediyor

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 150'den fazla farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Kabaklı Göleti'nin bir şansı var. Eğer Dicle Üniversitesi'ne yardımcı olunursa, Dicle Nehri'nden buraya su pompalanabilir. Bu, Kabaklı Göleti'nin bir şansı. Ama kurumlar arası yardıma ihtiyaç var" dedi.

Bölge genelinde etkili olan kuraklık nedeniyle, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 150'den fazla farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti kuruma noktasına geldi. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, göletin yabani ve evcil hayvanların yanı sıra bölgedeki tarım açısından da son derece önemli bir su kaynağı olduğunu belirterek, "Kabaklı Göleti bölge için oldukça önemli. Burada pek çok kuş ve memeli türünü, omurgasız hayvanları, özellikle kurbağa çeşitlerini ve bazı balıkları görme şansımız vardı. Maalesef soyunun büyük bir kısmının kaybını artık izlemekteyiz. Bu, küresel ısınmaya bağlı olarak gerçekleşen bir durum. Bölgenin aşırı derecede ısınmasıyla buharlaşma da çok fazla. Bundan dolayı gölet kuruyor" diye konuştu.

'KURUMLAR ARASI YARDIMA İHTİYAÇ VAR'

Prof. Dr. Kılıç, "Burada yaşayan 150'den fazla kuş türü vardı. Bunları herhalde kısa bir süre sonra görme şansımız olmayacak. Bununla birlikte buralarda bulunan hayvanlar, kurbağa çeşitleri, sürüngenler ve diğer omurgasız hayvanları da artık görme şansı olmayacak. Kabaklı Göleti'nin bir şansı var. Eğer Dicle Üniversitesi'ne yardımcı olunursa, Dicle Nehri'nden buraya su pompalanabilir. Bu, Kabaklı Göleti'nin bir şansı. Ama kurumlar arası yardıma ihtiyaç var. Burada gerçekleşen durumu, özellikle vahametini ifade etmemiz lazım. Kabaklı Göleti sadece bir örnek. Türkiye genelinde ve dünya genelinde binlerce gölet, dere, çay ve küçük göller maalesef kuruyor. Bunun önüne geçme şansı yok. Küresel ısınmaya bağlı olarak gerçekleşen bir durum. Fakat insanlar alacakları tedbirlerle bu kuraklık ve susuzluğa karşı bazı çözümler üretebilir. Bunlardan biri, mevcut olan suyun kirletilmemesidir. Sular kirletilmezse insanlar su sıkıntısını daha az hisseder" diye konuştu.

'SU TASARRUFUNA BAŞLAMAMIZ LAZIM'

Prof. Dr. Kılıç, su tasarrufunun yapılması gerektiğini belirterek, "Bu çok önemli bir olaydır. Bunun dışında bizim tüm kurumlarla iş birliği yaparak, vatandaşların da desteğiyle su tasarrufuna başlamamız lazım. Tarımda, sanayide ve ev kullanımında su tasarrufu mecburiyeti var. Aksi takdirde çok ciddi sorunlarla karşılaşırız. İş birliğiyle çok ciddi olan kuraklık ve susuzluk sorununun üstesinden gelme şansı var. Ülkemizin en büyük problemi deprem. Fakat bunun kadar önemli olan bir diğer sorun da susuzluk ve kuraklık. Alınabilecek tedbirler var. Bu, bilim insanlarının ve uzmanların görüşleriyle gerçekleşebilir. Aksi takdirde bizi çok zor günler bekliyor. Bunların üstesinden gelmenin yolu aklı ve bilimi kullanmaktan geçiyor. Aksi takdirde sıkıntılı günler hem tarımda hem sanayide hem de evsel su kullanımında karşımıza çıkacaktır" ifadelerini kullandı.