Kuraklık Kabaklı Göleti'ni Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kuraklık Kabaklı Göleti'ni Tehdit Ediyor

Kuraklık Kabaklı Göleti\'ni Tehdit Ediyor
04.07.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'daki Kabaklı Göleti kuraklık nedeniyle tehlikede; su tasarrufu ve yardım gerekiyor.

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 150'den fazla farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Kabaklı Göleti'nin bir şansı var. Eğer Dicle Üniversitesi'ne yardımcı olunursa, Dicle Nehri'nden buraya su pompalanabilir. Bu, Kabaklı Göleti'nin bir şansı. Ama kurumlar arası yardıma ihtiyaç var" dedi.

Bölge genelinde etkili olan kuraklık nedeniyle, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 150'den fazla farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti kuruma noktasına geldi. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, göletin yabani ve evcil hayvanların yanı sıra bölgedeki tarım açısından da son derece önemli bir su kaynağı olduğunu belirterek, "Kabaklı Göleti bölge için oldukça önemli. Burada pek çok kuş ve memeli türünü, omurgasız hayvanları, özellikle kurbağa çeşitlerini ve bazı balıkları görme şansımız vardı. Maalesef soyunun büyük bir kısmının kaybını artık izlemekteyiz. Bu, küresel ısınmaya bağlı olarak gerçekleşen bir durum. Bölgenin aşırı derecede ısınmasıyla buharlaşma da çok fazla. Bundan dolayı gölet kuruyor" diye konuştu.

'KURUMLAR ARASI YARDIMA İHTİYAÇ VAR'

Prof. Dr. Kılıç, "Burada yaşayan 150'den fazla kuş türü vardı. Bunları herhalde kısa bir süre sonra görme şansımız olmayacak. Bununla birlikte buralarda bulunan hayvanlar, kurbağa çeşitleri, sürüngenler ve diğer omurgasız hayvanları da artık görme şansı olmayacak. Kabaklı Göleti'nin bir şansı var. Eğer Dicle Üniversitesi'ne yardımcı olunursa, Dicle Nehri'nden buraya su pompalanabilir. Bu, Kabaklı Göleti'nin bir şansı. Ama kurumlar arası yardıma ihtiyaç var. Burada gerçekleşen durumu, özellikle vahametini ifade etmemiz lazım. Kabaklı Göleti sadece bir örnek. Türkiye genelinde ve dünya genelinde binlerce gölet, dere, çay ve küçük göller maalesef kuruyor. Bunun önüne geçme şansı yok. Küresel ısınmaya bağlı olarak gerçekleşen bir durum. Fakat insanlar alacakları tedbirlerle bu kuraklık ve susuzluğa karşı bazı çözümler üretebilir. Bunlardan biri, mevcut olan suyun kirletilmemesidir. Sular kirletilmezse insanlar su sıkıntısını daha az hisseder" diye konuştu.

'SU TASARRUFUNA BAŞLAMAMIZ LAZIM'

Prof. Dr. Kılıç, su tasarrufunun yapılması gerektiğini belirterek, "Bu çok önemli bir olaydır. Bunun dışında bizim tüm kurumlarla iş birliği yaparak, vatandaşların da desteğiyle su tasarrufuna başlamamız lazım. Tarımda, sanayide ve ev kullanımında su tasarrufu mecburiyeti var. Aksi takdirde çok ciddi sorunlarla karşılaşırız. İş birliğiyle çok ciddi olan kuraklık ve susuzluk sorununun üstesinden gelme şansı var. Ülkemizin en büyük problemi deprem. Fakat bunun kadar önemli olan bir diğer sorun da susuzluk ve kuraklık. Alınabilecek tedbirler var. Bu, bilim insanlarının ve uzmanların görüşleriyle gerçekleşebilir. Aksi takdirde bizi çok zor günler bekliyor. Bunların üstesinden gelmenin yolu aklı ve bilimi kullanmaktan geçiyor. Aksi takdirde sıkıntılı günler hem tarımda hem sanayide hem de evsel su kullanımında karşımıza çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dicle Üniversitesi, Ahmet Kılıç, Diyarbakır, Sağlık, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kuraklık Kabaklı Göleti'ni Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak
Trafikte dehşete düşüren görüntü İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
Kandilli Marmara’daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın Kandilli Marmara'daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi

12:05
Günler sonra ortaya çıktı İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
11:04
Sahte diploma iddianamesi hazır İşte İmamoğlu için istenen ceza
Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:19
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
17:09
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli’den 7.4’lük deprem uyarısı
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli'den 7.4'lük deprem uyarısı
17:01
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
16:58
Silivri’de orman yangını Alevlere müdahale devam ediyor
Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor
16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
16:36
Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı
Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı
16:27
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
16:05
Galatasaray’a 3 milyar TL’lik müjde
Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde
15:39
Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu
Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu
15:37
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 12:32:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kuraklık Kabaklı Göleti'ni Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.