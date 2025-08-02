Kuralsız Sokaklar: Sıra Dışı Rotalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kuralsız Sokaklar: Sıra Dışı Rotalar

Kuralsız Sokaklar: Sıra Dışı Rotalar
02.08.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, Irak, Rusya ve Bolivya'nın ilginç kültürlerini keşfe çıkıyor.

KANAL D'nin ses getiren programı Kuralsız Sokaklar, sıra dışı rotaların izini sürmeye devam ediyor. Birbirinden farklı kültürleri, ulaşılması imkansız gibi görünen coğrafyaları ekrana getiren yapımda, çarpıcı görüntüler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Kuralsız Sokaklar'ın bu haftaki durakları, Irak, Rusya ve Bolivya.

ÇUVAL ÇUVAL PARALAR BU PAZARDA

Kanal D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde ilk durak Irak Erbil. Erbil pazarına çevrilen kamera ilginç anları kaydedecek. Tonlarca paranın döndüğü, insanların çuval çuval paralarla dolaştığı, döviz bürosu havasındaki 'Para Pazarı'ndan enteresan görüntüler şaşırtacak. Yolculuk, sınır komşumuzdaki röportajlar ve yerel lezzetlerin tadımıyla devam edecek.

SIRA DIŞI FESTİVALDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

İzleyicileri etkileyen coğrafyaları keşfeden Kuralsız Sokaklar'ın ikinci durağı; Rusya... Petersburg'un lüks ve eğlenceli gece hayatının izleyiciyle buluşacağı yapımda, Türk turistlerle röportajlar da ekrana gelecek. Keşfin ikinci gününde meşhur Fontanka Nehri'nde herkesin rengarenk ve farklı kostümler giydiği Sup Festivali'nde kürek çeken Mert Öztürk, deneyimlerini paylaşacak. Gezi, Rusya semalarındaki helikopter turuyla son bulacak.

SİHİRLERİN DANS ETTİĞİ CADILAR PAZARI

Kuralsız Sokaklar'ın son rotası ise Bolivya... Bolivya'nın yönetimsel başkenti La Paz sokaklarını keşfe çıkan Öztürk, ulaşımın teleferiklerle yapıldığı, yüksekte kurulmuş şehirde yerel pazarı dolaşacak. Kameranın 'Cadılar Pazarı' olarak anılan bölgeye çevrilmesiyle izleyici sıra dışı ve ilginç görüntülere şahit olacak. Bu pazarda sihirler havada uçuşurken dilekler dilenecek, adaklar adanacak. Mistik görüntülerin hafızalara kazınacağı farklı deneyimler, izleyiciyi ekrana bağlayacak.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, pazar 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Bolivya, Kanal D, Rusya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kuralsız Sokaklar: Sıra Dışı Rotalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
Fenerbahçe taraftarları şokta ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Fenerbahçe taraftarları şokta! ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
Fare zehri yutan bebek hastanede yaşam savaşı veriyor Fare zehri yutan bebek hastanede yaşam savaşı veriyor
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı
TSK’dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda
Daha 18 yaşında Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı Daha 18 yaşında! Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem’in son paylaşımı yürekleri yaktı Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı
Böylesi filmlerde olur sanıyorduk Çocuk doktoru, doğurttuğu bebeği satın aldı Böylesi filmlerde olur sanıyorduk! Çocuk doktoru, doğurttuğu bebeği satın aldı

09:56
Türkiye’nin son hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
08:17
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
01:49
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:53
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem’im
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem'im
12:43
MHP’den ’hasta mahkumlar’ için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
12:38
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
12:09
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
12:02
Merkez Bankası’nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları
12:01
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker’e seslendi: Tehdit ediliyorum
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
11:34
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
11:33
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu
11:22
Böylesi filmlerde olur sanıyorduk Çocuk doktoru, doğurttuğu bebeği satın aldı
Böylesi filmlerde olur sanıyorduk! Çocuk doktoru, doğurttuğu bebeği satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 10:10:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kuralsız Sokaklar: Sıra Dışı Rotalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.