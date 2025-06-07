ANTALYA'nın Finike ilçesi Kum Mahallesi'nde bayram sabahı kurbanlık hayvan, sahiplerinin elinden kurtularak koşmaya başladı ve kendini mahalle içinden geçen dereye attı.
Mahalle sakinlerinin şaşkın bakışları arasında suda ilerleyen kurbanlık, kısa süreli kovalamacanın ardından dere kenarına yanaştı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan hayvan, sahibine teslim edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi görürken, bazı kullanıcılar "Yüzme bilseydi kaçacaktı yorumunda bulundu.
Son Dakika › Yaşam › Kurbanlık Hayvan Dereye Atladı - Son Dakika
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