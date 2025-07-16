BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hüseyin Kuzu, sıcaktan bunalıp evinin önündeki gölgeye sığınan leyleği, hortumla su sıkarak serinletti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'ndeki evinin penceresinden, kapının önündeki gölgeye sığınan leyleği gören Hüseyin Kuzu, dışarı çıkıp bahçe hortumuyla ona su sıktı. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı ilçede, cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, suyun altına giren leyleğin de kanatlarını açıp ferahladığı görüldü.
Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Yaşam › Leylek, Sıcak Havada Su ile Serinletildi - Son Dakika
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