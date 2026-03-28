Leylekler İstanbul\'a Geldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika'dan göç eden leylekler, İstanbul'daki yuvalarına döndü ve Nisan'da görsel şölen bekleniyor.

İLKBAHARIN habercisi leylekler, Afrika'dan başladıkları göç yolculuğunun ardından İstanbul'a ulaştı. Arnavutköy'de 'leylekli köy' olarak bilinen Sazlıbosna Mahallesi'nde kış boyunca boş kalan yuvalar yeniden doldu.

Afrika'dan yola çıkarak binlerce kilometre kat eden leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul semalarında görülmeye başlandı. Yaklaşık 1 milyon leyleğin göç rotası üzerinde yer alan İstanbul, kuşların önemli uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Göç eden leylekler, geçen yıl kullandıkları yuvalarına geri dönerek yerleşmeye başladı. İstanbul'da leyleklerin yoğun olarak görüldüğü bölgelerden biri olan Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'nde de hareketlilik yaşanıyor. 'Leylekli köy' olarak bilinen mahallede, köylüler tarafından kış boyunca korunan yuvalar, leyleklerin gelişiyle birlikte yeniden kullanılmaya başlandı. Leyleklerin yuvalarını onarıp yumurtlama hazırlığı yaptığı gözlendi. Önümüzdeki günlerde büyük sürülerin de İstanbul'a ulaşmasıyla birlikte, Nisan ayı boyunca gökyüzünde görsel şölen oluşması bekleniyor. Leyleklerin bir kısmı yaz aylarını İstanbul'da geçirirken, bazıları ise dinlenip güç topladıktan sonra Avrupa ülkelerine doğru göç yolculuğuna devam edecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Kültür, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 11:22:43. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.