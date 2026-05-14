Mahsur Kedi Öğrenciler Sayesinde Kurtarıldı

ÇORUM'da Albayrak Caddesi üzerinde boş bulunan bir iş yerinde mahsur kalan kedi, öğrencilerin duyduğu miyavlama sesi sayesinde kurtarıldı.

Olay, Albayrak İlkokulu yanında bulunan boş bir iş yerinde meydana geldi. Okuldan çıkan öğrenci ve veliler, dükkandan gelen miyavlama seslerini fark edince kedinin içeride mahsur kaldığı ortaya çıktı. İhbar üzerine Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, iş yerindeki son kiracıya ulaşıldı. Esnaf, dükkanı yaklaşık 4 ay önce boşalttığını, iş yeri sahibinin ise İstanbul'da yaşadığını belirtti.

Birkaç gündür içeride mahsur kaldığı belirtilen kedinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu sırada kedinin durumunu gören bazı öğrencilerin üzüntüden ağladığı gözlendi. Bir süre sonra iş yerinin anahtarına ulaşıldı ve kapalı alanda mahsur kalan kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Aç olduğu görülen kediye su ve mama verildi. Yapılan kontrolde kedinin durumunun iyi olduğu anlaşıldı.