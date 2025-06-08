MALATYA'nın Pütürge ilçesinde dağlık alanda koruma ağına takılan 2 yabani keçiyi itfaiyeciler kurtardı.
Pütürge ilçesi Poskıran Mahallesi'nde dağlık alanda dolaşan 2 yabani keçi, dağda kaya parçalarının düşmesini önlemek amacıyla serilen koruma ağına takıldı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlarla koruma ağlarına takılan 2 yabani keçiyi zarar vermeden kurtardı. Kurtarılan keçiler yeniden doğaya salıverildi.
Son Dakika › Yaşam › Malatya'da Yabani Keçiler Kurtarıldı - Son Dakika
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