Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü - Son Dakika
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Yaşam

Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü

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İstanbul'un Silivri ilçesinde deniz metrelerce çekildi ve vatandaşlar denizin çekildiği alanda yürüyüp fotoğraf çektirdi.

09.02.2025 16:31
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İstanbul'da Silivri Sahili'nde deniz metrelerce çekildi. Vatandaşlar denizin çekildiği alanda yürüyüp fotoğraf çektirdi.

Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü

"KIRK YILDIR BU BÖYLEDİR"

Silivri'de bu durumun her yıl yaşandığını ifade eden Ayhan Polat "Kırk yıldır bu böyledir. Genelde bu aylarda sular çekilir ama insanlar farklı şeylere yorumluyorlar. Yok öyle bir şey. 40 yıldır ben burada oturuyorum her dönem böyle deniz çekilmeleri olur. Bu rüzgarlardan dolayıdır" dedi.

Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü

"İLK DEFA BÖYLE GÖRÜYORUM"

Nail Kahraman ise, "2000 yılından beri burada yaşıyorum. Böyle bir olayla yeni karşılaştım. Büyük bir ihtimalle bayağıdır poyraz esiyordu. Ben ona bağlıyorum. Depremle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Mesela balon patlatılan yer bu kadar açılmıyordu. Suyun içinde kalıyordu. İlk defa böyle görüyorum. Oluyordu ama bu kadar değildi" şeklinde konuştu.

Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü

İZMİR'DE DE SÜRÜYOR

Öte yandan İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde, sert poyraz nedeniyle yaşanan deniz çekilmesi devam ediyor.

Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü
Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü
Kaynak: DHA

İstanbul, Silivri, Marmara, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cemil Moroglu:
    basimizdankilerden dolayı Allah bizi cezalandırıyor. artık iktidar değişsin mesajı veriyor yüce Allah. inanmayan dinden cikar. 36 33 Yanıtla
    VillaUmut:
    Abcim her yıl olan bir doğa olayı, cezayla falan ne alakası var şimdi. Yemişsiniz kafayı siz. Eskiden Fetoşçular da Üniversite şenliklerinden sonra olan depremlerin ceza ve uyarı olduğunu söylerdi awk salakları, aklıma o günler geldi :) 0 0
  • Çelikk:
    Olamaz mı saçma sapan Haber 12 3 Yanıtla
  • k K:
    bu denizi Kim caldi patron 6 1 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Deniz suyu dünyanın merkezine sızdı. Benim görüşüm sızıntı ege denizinde 3 1 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    deniz çekilmedi doğa olayıdır abartmayın bi süre sonra eski haline döner 1 0 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Yerin altından yecüc mecüc denizi içiyor önemli birşey yok sakin olun :) 0 0 Yanıtla
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