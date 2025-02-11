Mersin\'de Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Kadın Düşerek Yaralandı

Yaşam

MERSİN'de sokak köpeklerinin saldırısından kaçan kadın, bir apartmanın girişindeki bariyerlere çarparak düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yenişehir ilçesi Fuatmorel Mahallesi'nde meydana geldi. 2 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın, paniğe kapılıp koşmaya başladı. Köpeklerin takip ettiği kadın, bir apartmanın girişindeki bariyere çarparak düştü. Köpekler daha sonra bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.