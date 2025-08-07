Merve Tekin: Şehitlerin Emanetine Sahip Çıkıyor - Son Dakika
Merve Tekin: Şehitlerin Emanetine Sahip Çıkıyor

07.08.2025 11:00
ERZURUM'da yaşayan 26 yaşındaki Merve Tekin, şehitlerin kişisel eşyalarına evinde oluşturduğu özel bir odada gönüllü olarak sahip çıkıyor.

ERZURUM'da yaşayan 26 yaşındaki Merve Tekin, şehitlerin kişisel eşyalarına evinde oluşturduğu özel bir odada gönüllü olarak sahip çıkıyor. Bugüne kadar 50'den fazla şehide ait eşya biriktiren Tekin, bu emanetleri titizlikle muhafaza ederken, genç nesillere de vatan sevgisini aşılamayı hedefliyor.

Bir çocuk annesi Merve Tekin'in şehitlere olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı. Bayrak gördüğünde duygulanan, şehit haberlerinden etkilenen ve dedesiyle birlikte izlediği "Sakarya Fırat" dizisinden ilham alan Tekin, yıllar içinde bu sevgiyi sosyal projelere dönüştürdü. İlk olarak 2019 yılında, şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in mavi beresini alarak emanet toplamaya başladı. Şehitlere ait üniforma, cüzdan, tespih, bere, damatlık ayakkabısı ve son giydikleri tişört gibi kişisel eşyaları topladığı özel bir oda oluşturan Tekin, "Bu oda onlara ait. Onlar burada yer, içer, sohbet eder. Ben de zaman zaman kapılarını çalıp selam veririm" dedi.

Kendisine ulaşan şehit aileleriyle sosyal medya aracılığıyla iletişim kurduğunu belirten Tekin, hiçbir maddi beklenti içinde olmadığını, sadece emanetlere sahip çıkmak istediğini söyledi. Tekin'in evi bugün Burak Tortumlu, Ömer Faruk Darbaş, Emrah Erkan, Bekir Eren Deniz ve Metin Aydemir gibi birçok şehidin eşyasına ev sahipliği yapıyor. Evindeki odanın, kendisi ve ailesi için manevi bir merkez haline geldiğini ifade eden Tekin, "Benim çocukken kendime ait bir odam yoktu ama şehitlerime ait bir odam var. Gerekirse mutfakta yatarım ama o odaya dokunmam" diye konuştu.

Tekin'in birlikte yaşadığı kızı ve annesi de bu yolda en büyük destekçileri arasında. Şu anda askerlik görevini yapan kardeşinin, "Abla, ben de şehit olursam şu köşe benim olsun" diyerek bu misyona duygusal olarak dahil olduğunu söyleyen Tekin, emanetlerin kendisinden sonra müzeye değil ailesine kalmasını istiyor.

Merve Tekin, bugüne kadar şehitler adına Erzurum'da ve çeşitli illerde kütüphaneler, abdesthaneler ve okul kapılarına giydirme çalışmaları gerçekleştirdi. Gençlerin milli ve manevi duygularını güçlendirmeyi amaçlayan Tekin, "Vatanınızı eşinizi, sevgilinizi sever gibi sevin ki bir yurdunuz olsun" dedi.

Şehit ailelerinin kendisini bir evlat gibi görmesinden onur duyduğunu belirten Tekin, "Ben Merve Tekin olarak değil, şehitlerin emanetlerine sahip çıkan biri olarak anılmak istiyorum. En büyük arzum, bu dünyada değilse bile ahirette onlarla beraber olabilmek, şefaatlerine nail olabilmektir. Allah nasip ederse, bir gün ben de ahiret şehidi olmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Erzurum, Kültür, Emanet, Yaşam, Son Dakika

