Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Mine Tugay'ın sosyal medya paylaşımları büyük beğeni topluyor.
Şu sıralar Can Borcu dizisinde "Emel" karakterine hayat veren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı sağlık problemlerini duyurdu.
Takipçileriyle üzücü haberi paylaşan Tugay, yaşadığı rahatsızlıkları "Kaburgası çatlamış, belinde disk kayması olan, ağrılı ve canı sıkkın bir gazi" sözleriyle anlattı. Bu açıklamanın ardından hayranları ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.
İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı:
Son Dakika › Yaşam › Mine Tugay korkuttu! Kötü haberleri peş peşe saydı - Son Dakika
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