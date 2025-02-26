Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü

Geniş Video İzle

Tayland'ın Phuket adasında makyaj fenomeni Svetlana Smoky'nin sahil çekimi beklenmedik bir dalga tarafından felakete dönüştü. Sahilde Adele'in 'Rolling in The Deep' şarkısı eşliğinde poz verirken arkasından gelen dalga, Svetlana'yı sürükledi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Svetlana'nın videosu 8,6 milyon izlenmeye ulaşarak viral oldu. Svetlana, 'Denizle güzel bir fotoğraf çekmek istedim. Ama sonuç böyle bir şey oldu' dedi.

26.02.2025 10:05  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Modelin sahil çekimi, beklenmedik bir dalga tarafından vurulunca felakete dönüştü.

Video, Tayland'ın Phuket adasındaki plajda makyaj fenomeni Svetlana Smoky'yi gösteriyor.

Svetlana, arka planda Adele'in "Rolling in The Deep" şarkısı çalarken kamera kadrajına giriyor.

Yavaşça kumların üzerine uzanırken, müzik duruyor ve model kameraya bakarken arkasından bir dalga yaklaşıyor.

Su, Rusya'nın Saint Petersburg kentinden gelen Svetlana'nın kafasının arkasına çarparak onu şaşkınlık içinde çığlık atarken kamera kadrajından çıkaracak şekilde sürüklüyor.

Svetlana, 19.000 takipçisi olan Instagram hesabında paylaştığı klibin 8,6 milyon izlenmeye ulaşarak viral olduğunu gördü.

Svetlana "Denizle güzel bir fotoğraf çekmek istedim. Ama sonuç böyle bir şey oldu" dedi.

Svetlana'nın takipçileri sosyal medyada video hakkında yorumlarda bulundu.

Bir hayranı "Umduğundan daha iyi olmuş" derken, bir başkası "Bunu elimde kahve fincanıyla izledim... teşekkürler!" diye ekledi.

Başka bir kişi ise, "O dalga sanki 'burada sıkıldım, hadi farklı bir şey yapalım' dedi" diye şaka yaptı.

Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü
Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü

Sosyal Medya, Avustralya, Magazin, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • aragorn:
    felakete dönüştü nedir yaaa hahahahahhahhahahhahaha yok mk tsunami vurdu 8 0 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    İsa daha büyük felaketlerden korusun. Tövbe tövbe 1 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Pazarlama stratejisi, ufacık dalga oldu felaket, sonuç 8,5 milyon izlenme, gelsin paralar. 1 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ben felaket göremedim işte. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:57 MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimini görenler gözlerine inanamadı MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
09:50 Savcılık İmamoğlu’nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi
09:49 Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
16:04 İtalyan basını manşetten duyurdu: Dusan Vlahovic Fenerbahçe’ye mi geliyor İtalyan basını manşetten duyurdu: Dusan Vlahovic Fenerbahçe'ye mi geliyor?
15:37 Katil kocadan kan donduran plan Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı
15:15 Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
15:07 Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz
15:06 Özel’in hedefinde 2 komutan var: Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız Özel'in hedefinde 2 komutan var: Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız
15:05 Tesla Avrupa’da adeta eriyor Tesla Avrupa'da adeta eriyor
15:03 Derbi bitti ama gerilim tavan Athena Gökhan’dan, Şahan Gökbakar’a yanıt Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 11:04:02. #1.12#
SON DAKİKA: Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.