Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü

Yaşam

Modelin sahil çekimi, beklenmedik bir dalga tarafından vurulunca felakete dönüştü.

Video, Tayland'ın Phuket adasındaki plajda makyaj fenomeni Svetlana Smoky'yi gösteriyor.

Svetlana, arka planda Adele'in "Rolling in The Deep" şarkısı çalarken kamera kadrajına giriyor.

Yavaşça kumların üzerine uzanırken, müzik duruyor ve model kameraya bakarken arkasından bir dalga yaklaşıyor.

Su, Rusya'nın Saint Petersburg kentinden gelen Svetlana'nın kafasının arkasına çarparak onu şaşkınlık içinde çığlık atarken kamera kadrajından çıkaracak şekilde sürüklüyor.

Svetlana, 19.000 takipçisi olan Instagram hesabında paylaştığı klibin 8,6 milyon izlenmeye ulaşarak viral olduğunu gördü.

Svetlana "Denizle güzel bir fotoğraf çekmek istedim. Ama sonuç böyle bir şey oldu" dedi.

Svetlana'nın takipçileri sosyal medyada video hakkında yorumlarda bulundu.

Bir hayranı "Umduğundan daha iyi olmuş" derken, bir başkası "Bunu elimde kahve fincanıyla izledim... teşekkürler!" diye ekledi.

Başka bir kişi ise, "O dalga sanki 'burada sıkıldım, hadi farklı bir şey yapalım' dedi" diye şaka yaptı.