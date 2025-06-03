Mühendis ve Teknik Personel, Toplu Sözleşme Öncesi Alanlara Çıkıyor

Mühendis TEK-SEN Ulaştırma ve Mühendis TEK-SEN Enerji sendikaları, kamu mühendisleri ve teknik personelin çözüm bekleyen kronik sorunlarını kamuoyuna duyurmak amacıyla 14 Haziran Cumartesi günü Ankara Anıtpark'ta miting düzenleyecek.

Dönem Toplu Sözleşme süreci öncesinde gerçekleştirilecek etkinlikte, başta ücret adaletsizliği olmak üzere, mesleki itibar, çalışma koşulları ve meslek kanunu eksikliği gibi konular gündeme taşınacak. Sendikalar, karar alıcılara güçlü bir mesaj vermeyi amaçlıyor.

MÜHENDİS TEK-SEN Ulaştırma Sendikası Genel Başkanı Cuma Paksoy yaptığı açıklamada, kamu mühendisleri, mimarları, şehir plancıları, teknikerler ve teknisyenlerin uzun süredir karşılaştıkları sorunların görmezden gelindiğini ifade ederek, "Bu sessizliğe artık son vermek istiyoruz. Ücretlerimizin yanı sıra mesleki saygınlığımızı ve geleceğimizi de savunmak için alandayız" dedi.

Paksoy, meslektaşlarını şu sözlerle mitinge davet etti:

"Kamu mühendisleri ve teknik personel bu ülkenin kalkınma gücüdür. Mühendislik Meslek Kanunu olmadan bu mesleğin geleceği yoktur. Taleplerimiz ertelenemez, göz ardı edilemez. Üyemiz olsun olmasın tüm teknik personeli 14 Haziran'da Ankara Anıtpark'a bekliyoruz."

Miting, saat 13.00'te başlayacak ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kamu teknik personelini bir araya getirecek. Etkinliğe, MÜHENDİS TEK-SEN Enerji Genel Başkanı Mümin Güler ve MÜHENDİS TEK-SEN Ulaştırma Sendikası Genel Başkanı Cuma Paksoy öncülük edecek.