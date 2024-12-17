Munzur Dağları\'nda Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Dağ Keçileri Görüntülendi

Yaşam

MUNZUR Dağları'nın zirvesinde, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Nesli tükenme tehlikesi altında olan türler' listesinde bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

Erzincan'da doğal yaşamı gözlemleyen Meriç Yeter, Munzur Dağları'nda dronla görüntü alırken çengel boynuzlu dağ keçilerine rastladı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerde kırmızı listede yer alan 'Şamua' olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçilerini görüntüleyen Yeter, bir süre hareketlerini takip etti. 3 bin 300 metre rakımda karlı arazide bir süre beslenen keçiler, daha sonra gözden kayboldu.