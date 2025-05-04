Muş Ovası Lalelerle Kırmızıya Büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Muş Ovası Lalelerle Kırmızıya Büründü

Muş Ovası Lalelerle Kırmızıya Büründü

Muş Ovası'nda açan laleler, ilkbaharda renkli görüntüler sunarak ziyaretçileri cezbediyor.

04.05.2025 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İLKBAHARDA sadece nisan sonu ve mayıs ayının ilk haftalarında görülen laleler, Muş Ovası'nı kırmızıya boyadı.

Tektonik özelliği, 80 kilometre uzunluk, 30 kilometre genişliğiyle bin 650 kilometrekare alana sahip olan Muş Ovası, en renkli günlerini yaşıyor. Türkiye'nin 3'üncü büyük ovası özelliğine sahip olan Muş Ovası'nda nisan sonu itibariyle kırmızı mızraksı yapıya sahip laleler açmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 'Muş 1071' ismiyle tescillenen ve endemik bitki türleri arasında yer alan laleler, mayıs ayının ikinci haftasına kadar canlılığını koruyabiliyor. İlkbaharda yaklaşık 15-20 günlük bir zaman diliminde ovayı kırmızıya boyayan laleleri görmek isteyenler Muş Ovası'na akın ediyor. Ovada renkli görüntüler oluşturan laleleri görmeye gelenler, bol bol hatıra ve manzara fotoğrafı çekiyor.

Kaynak: DHA

Turizm, Yaşam, Tarım, Doğa, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Muş Ovası Lalelerle Kırmızıya Büründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:12:28. #7.12#
SON DAKİKA: Muş Ovası Lalelerle Kırmızıya Büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.