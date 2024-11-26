Nasuh Mahruki cezaevinden mesaj gönderdi: Suç teşkil edecek eylemde bulunmadım

Yaşam

ATM\'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor

AKUT (Arama Kurtarma Derneği) kurucusu ve eski Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, Mahruki'nin 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandığı açıklanmıştı. Mahruki, cezaevinden kamuoyuna bir mesaj gönderdi.

"SUÇ TEŞKİL EDECEK NİYET EYLEM VE SÖYLEMİMİ OLMADI"

Mine Mahruki, eşinin X hesabından Nasuh Mahruki'nin mesajını paylaştı. Kendisine destek olan herkese teşekkürlerini ileten Nasuh Mahruki, yaşanılanların bir süreç olduğunu; motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi. Suç teşkil edecek hiçbir niyet, eylem ve söyleminin olmadığını, yargıya olan güvenini korumaya devam ettiğini dile getirdi.

Mine Mahruki yaptığı paylaşımda "Yaptığımız ilk görüşmede sizlerin desteğini, ilgisini, selamını ilettim. Nasuh kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti. Yaşanılanların bir süreç olduğunu; motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi. Suç teşkil edecek hiçbir niyet, eylem ve söyleminin olmadığını, yargıya olan güvenini korumaya devam ettiğini dile getirdi" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Nasuh Mahruki tutuklanmasına neden olan paylaşımda Yüksek Seçim Kurulu(YSK)'nun elektronik oylamaya geçeceği yönündeki tartışmaya ilişkin "Hala YSK'ya güvenip de kendi kontrol mekanizmasını hatasız ve %100 işe yarayacak şekilde kurmadan seçime girenler o seçimi kazanmak istemiyor demektir" demişti.