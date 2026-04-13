Nazım Koç, Hastanede Zurna Çaldı

13.04.2026 09:50
86 yaşındaki Nazım Koç, hastanede zurna çalarak acısını hafifletmeye çalıştı. Görüntüler sosyal medyada.

KARS'ta zurnacı Nazım Koç (86), rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı acil serviste zurna çaldı. "Acımı hafifletiyor" diyen Koç'un zurna çaldığı görüntüler, sosyal meydana paylaşıldı.

Selim ilçesine bağlı Eskigazi köyünde yaşayan ve 4 çocuk 14 torun sahibi olan Nazım Koç, 1982 yılında çalmaya başladığı zurnayı hala bırakmadı. Bölgede düğünlerin aranan ismi olan Koç, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen davetlere de katılarak sanatını icra ediyor. "Zurna çaldığımda hastalığım geçer, moralim düzelir. Müziksiz duramam. Evde bile akşamları çalarım. Müzik insanın derdine deva olur" diyen Nazım Koç, önceki gün rahatsızlanarak Selim Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Burada Koç, "Acımı hafifletiyor" diyerek zurna çaldı. O anlar, çevredekiler tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Koç, zurna çalmayı çok sevdiğini söyledi. Rahatsızlanınca gittiği acil serviste görevlilerin tahlil için kan aldığını anlatan Nazım Koç, "Kan aldıktan sonra ben de yıllardır yanımdan ayırmadığım zurnamı çıkararak çaldım. Zurna çalmak benim acımı hafifletiyor. Kızlar da benim görüntümü paylaşmışlar. Allah onların işini rast getirsin" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

