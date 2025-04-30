Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Sakarya'da bir öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtığını gören okul müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde bulunan Esenbel İlkokulu ve Ortaokulu'nda ismi öğrenilemeyen bir öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtı.
Nefessiz kalan öğrenci kısa sürede fenalaşırken, durumu fark eden Müdür Yardımcısı Güngör Köklü hızla olaya müdahale etti. Köklü, yaptığı Heimlich manevrası ile öğrencinin nefes borusundaki yiyeceği çıkardı.
O anları gören diğer öğrenciler ve öğretmenler büyük korku yaşarken, müdahalenin ardından herkes derin bir nefes aldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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