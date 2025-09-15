Ormandan toplayıp satıyor! Kilosu 5 bin lira - Son Dakika
Yaşam

Ormandan toplayıp satıyor! Kilosu 5 bin lira

Haberin Videosunu İzleyin
Ormandan toplayıp satıyor! Kilosu 5 bin lira
15.09.2025 16:24
Ormandan toplayıp satıyor! Kilosu 5 bin lira
Haber Videosu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan 5. sınıf öğrencisi Eymen Bülbül, hafta sonlarını ormanda çam sakızı toplayarak değerlendiriyor. Bülbül, köknar ağaçlarından topladığı sakızları kilosu 5 bin liradan satarak hem ailesine destek oluyor hem de kendi harçlığını çıkarıyor.

Yusufeli ilçe merkezinde eğitim gören Eymen Bülbül, hafta sonları ailesiyle birlikte Taşkıran köyüne gidiyor. Burada köknar ormanlarına çıkan küçük Eymen, metrelerce yüksekliğe tırmanarak çakı yardımıyla ağaçlardan çam sakızı topluyor.

KİLOSU 5 BİN LİRA

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ve doğal şifa kaynağı olarak görülen çam sakızının kilosu ilçede 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Küçük yaşına rağmen gösterdiği azim ve çalışma disipliniyle dikkat çeken Eymen, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

"MADEN BULDUM"

Eymen'in, babasıyla birlikte ormanda sakız aradığı sırada karşılaştığı yoğun sakızlı bir köknar ağacını bulduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. "Maden buldum!" diyerek sevincini dile getiren Eymen'in mutluluğu, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Kaynak: İHA

Yusufeli, Artvin, Eğitim, Yaşam, Maden, Son Dakika

16:27
