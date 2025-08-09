Özel Çocuklar Off-Road Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Özel Çocuklar Off-Road Heyecanı Yaşadı

09.08.2025 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta düzenlenen etkinlikte özel çocuklar off-road araçlarıyla keyifli bir gün geçirdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 'Engelleri Off-road ile Aşıyoruz' etkinliği kapsamında özel çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinlikte 20 özel çocuk off-road araçlarıyla şehir turu yaptı, oyunlar oynayıp müzik eşliğinde dans etti.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Manavgat Off-road Spor Kulübü (MANOFF) iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında Manavgat Gençlik Merkezi önünden hareket eden konvoyda yer alan 4x4 araçlar, özel çocuklara off-road heyecanı yaşattı. Şehir içi ve dışı güzergahlarda yapılan turun ardından kafile, go-kart pistinde su engelini aştı. Etkinlik alanına ciplerle gelen çocuklar burada çeşitli oyunlar oynadı. Ardından ikram edilen yemekle enerji toplayan çocuklar, müzik eşliğinde gönüllerince dans etti. Off-road araçlarına yeniden binmek isteyen çocuklar, yaşadıkları heyecanı dile getirdi.

'BU SEVGİYİ BOŞA ÇIKARMAMAK İÇİN YANLARINDAYIZ'

Manavgat Off-road Spor Kulübü Başkanı Salih Köroğlu, "Bir yılı aşkın süredir kulübümüzü resmi olarak kurduk. Bu tutkuyu özel çocuklarımızla paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk. Onların anlamlı bakışları, karşılıksız sevgileri bizim en büyük motivasyonumuz" dedi. Köroğlu, Manavgat'ta düzenlenecek ve Türkiye'nin birçok yerinden off-road tutkunlarının katılacağı festival ile ilgili olarak da "Off-roadu bir araç olarak kullanıp onlarla oyunlar oynuyor, vakit geçiriyoruz. 24-25 Ekim 2025 tarihlerinde Manavgat Stadı ardındaki drag pistinde düzenlenecek off-road festivaline tüm halkımızı davet ediyoruz" diye konuştu.

'BİR GÜNÜNÜ GÜZELLEŞTİREBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE'

Kulüp Başkan Yardımcısı Adem Çetin, "4x4 cip kültürüne gönül vermiş arkadaşlarımızla birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu güzel çocuklara bir günlüğüne de olsa mutluluk verebildiysek ne mutlu bize" dedi.

'ÖZEL ÇOCUKLARIMIZI HAYATIN İÇİNDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya da etkinliğin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Manavgat Off-road Spor Kulübü ile özel sporcularımızı bir araya getirdik. Kulüp, ilçemizi birçok etkinlikte temsil ediyor. Biz de özel çocuklarımızı sadece belirli günlerde değil, her gün hayatın içinde tutmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinlikleri diğer spor kulüplerimizle de sürdürmeyi istiyoruz."

Kaynak: DHA

Engelliler, Manavgat, Yaşam, Çocuk, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Özel Çocuklar Off-Road Heyecanı Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale’de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale'de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk maçı belli oldu Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

15:23
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
19:55
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde “casusluk“ iddiası
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde "casusluk" iddiası
19:55
Mbaye Diagne Türkiye’ye geri döndü
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
19:40
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı
''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
19:31
Çanakkale’de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
Çanakkale'de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
19:29
Dusan Tadic’in Al Wahda’dan kazanacağı maaş ortaya çıktı Servet kazanacak
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak
19:16
Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti
19:05
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
18:43
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat
Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
18:43
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
18:32
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi
Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 16:30:33. #7.13#
SON DAKİKA: Özel Çocuklar Off-Road Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.