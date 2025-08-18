Palandöken'de Ağaçlandırma ve Çimlendirme Devam Ediyor

ERZURUM'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yürütülen ağaçlandırma ve pistlerdeki çimlendirme, devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ejder 3200 A.Ş.'nin yürüttüğü çalışmalarda bugüne kadar yüz binlerce fidan toprakla buluşturulurken, endemik bitki örtüsünün korunması ve biyolojik çeşitliliğin artırılması amacıyla 200'e yakın arı kovanı da alana yerleştirildi.

Türkiye'nin yüksek rakımlı kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde yürütülen ağaçlandırma ve pistlerdeki çimlendirme çalışmaları sürüyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ejder 3200 A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar yüz binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Bölgeye, endemik bitki örtüsünün korunması ve biyolojik çeşitliliğin artırılması amacıyla da 200'e yakın arı kovanı yerleştirildi. Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle son 4 yılda kış turizmin göz bebeği Palandöken'e önemli çevresel yatırımlar yapıldığını belirtti. Palandöken'in sadece kayak merkezi değil, aynı zamanda Türkiye'nin sürdürülebilir turizm açısından örnek destinasyonlarından biri haline geldiğini ifade eden Bağrıyanık, zorlu rakımlarda bile ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Bağrıyanık, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken'in 2 bin 980 rakımında dahi 2 metreye ulaşan sağlıklı ağaçların olduğunu belirterek, "Palandöken'in dört bir tarafında yüz binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Palandöken'in pistlerinde sürdürülen çimlendirme faaliyetleri, karın yerde kalma süresini uzatacak ve bu sayede kayak sezonu hem erken başlayacak hem de daha geç sona erecek. 200 dönümden fazla alanı doğal floraya uygun tohumlarla çimlendirdik. Bu çalışma, pist kalitesini çok çok artıracak" diye konuştu.

'BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR'

Pistlerin yüzeyinde yapılan taş temizliği çalışmalarıyla da kayak deneyiminin daha güvenli hale getirildiğini aktaran Bağrıyanık, şöyle konuştu:

"86 kilometrelik toplam pist uzunluğuna sahip merkezimizde, 55 farklı pist bulunuyor. En uzun pistimiz ise 13 kilometreyi aşıyor. Bu pistlerin neredeyse tamamında çimlendirme ve kenarlarında ağaçlandırma faaliyetlerini tamamladık. Palandöken, Türkiye'de Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) sertifikası alan ilk ve tek kayak merkezi. Doğayı korumak kadar biyolojik çeşitliliği artırmak da önceliğimiz. Bu kapsamda 200'e yakın arı kovanını çimlendirme sahalarının çevresine yerleştirdik. Arıların bulunduğu bölgelerde bitki çeşitliliği belirgin şekilde artıyor. Ağaçlandırma ve çimlendirmede elde ettiğimiz yüksek başarıyı, büyük ölçüde bu arılara borçluyuz."

'AMACIMIZ DOĞAYI DESTEKLEMEK'

Arıcılık faaliyetinin bal üretimi odaklı olmadığını vurgulayan Bağrıyanık, "Asıl amacımız doğayı desteklemek. Ancak arılar sayesinde elde ettiğimiz şekersiz ve tamamen organik bal, Palandöken'deki otel, restoran ve kafelerde yıl boyunca misafirlere sunuluyor. Bu da projenin ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Palandöken'in yaz aylarında da doğaseverleri cezbettiğini ifade eden Bağrıyanık, "Misafirlerimiz kayak yaparken artık sadece kar değil, etrafı çevreleyen ağaçları ve doğal peyzajı da deneyimliyor. Bu hem görsel zenginlik hem de doğayla uyum açısından çok önemli. Palandöken artık sadece bir kayak merkezi değil, sürdürülebilir bir yaşam alanı" dedi.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,