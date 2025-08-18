Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu

Pazarda çalışan sevgilisiyle buluşmak isteyen genç bir kadın, ürünlerin satılmasını beklemek zorunda kalınca dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Kadın paylaşımında, "Arkadaşlar, bu seferlik limonu sevgilimden alsanız olur mu? Şakasız 2,5 saat bekledim." ifadelerini kullandı.

"NE GÜZEL BİR AHLAKIN VAR"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Git yardım et o zaman", "Hala güzel seven kadınları, karakter seven kadınları görmek güzel", "Sen ne güzel bir kızsın ve ne güzel bir ahlakın var helal olsun", "Ne güzel... Hep mutlu olun kardeşim", "Helal olsun kardeşim" şeklinde yorumlar yapıldı.