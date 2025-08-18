Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu - Son Dakika
Yaşam

Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu

Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
18.08.2025 11:30
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Genç bir kadın, pazarda çalışan sevgilisiyle buluşmak için saatlerce beklediğini belirterek, "Arkadaşlar bu seferlik limonu sevgilimden alsanız olur mu?" mesajıyla destek istedi. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı kadının tavrını övgü dolu yorumlarla takdir etti.

Pazarda çalışan sevgilisiyle buluşmak isteyen genç bir kadın, ürünlerin satılmasını beklemek zorunda kalınca dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Kadın paylaşımında, "Arkadaşlar, bu seferlik limonu sevgilimden alsanız olur mu? Şakasız 2,5 saat bekledim." ifadelerini kullandı.

"NE GÜZEL BİR AHLAKIN VAR"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Git yardım et o zaman", "Hala güzel seven kadınları, karakter seven kadınları görmek güzel", "Sen ne güzel bir kızsın ve ne güzel bir ahlakın var helal olsun", "Ne güzel... Hep mutlu olun kardeşim", "Helal olsun kardeşim" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sosyal Medya, Yaşam, Pazar

Son Dakika Yaşam Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu - Son Dakika
