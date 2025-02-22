Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı - Son Dakika
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Yaşam

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

22.02.2025 15:11  Güncelleme: 15:35
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On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

KADİR GECESİ 26 MART'TA

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak.

Din İşleri Yüksek Kurulunca bu yıl fitre miktarı 180 lira olarak belirlendi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÖNCELİK VERİLMESİ GEREKİR

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, AA muhabirine, Müslümanların sevinç ve heyecanla beklediği zaman dilimlerinin başında ramazanın geldiğini söyledi.

Ramazanın her anının bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten Çalış, Müslümanların ramazan boyunca evlerinde iftar verme çabasını yaygınlaştırmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Çalış, "Hiç şüphesiz ramazanda ihtiyaç sahiplerine öncelik verilmesi gerekir. Ayrıca akrabalarımızı da ihmal etmemeliyiz." dedi.

Ramazanın aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ayı olduğunu anımsatan Çalış, bu ayda Kur'an ile daha fazla hemhal olunmasının önemine dikkati çekti.

"HİCRİ TAKVİM 10-11 GÜN DAHA KISA OLDUĞU İÇİN ORUÇ BAZEN 29 GÜN TUTULUR"

Dini ibadetlerin zaman dilimlerinin belirlenmesinde hicri takvimin esas alındığına dikkati çeken Çalış, "Orucun başlangıcı ve bitişi ramazan ayında olur. Ramazan ayı da hicri takvimde yer alan aylardan birisidir. Aynı zamanda ay takvimi olan hicri takvim, miladi takvime göre 10-11 gün kısadır. Bu yüzden bir yıl 354 gündür. Böyle olunca ramazan ayı her yıl 10-11 gün daha erkene gelir. Dolayısıyla ramazan orucunun bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulması bundan kaynaklanır." bilgisini paylaştı.

Müslümanların ramazanda infaklarını artırması gerektiğini belirten Çalış, "Yeryüzünde nice insanımız kan ve gözyaşı içerisinde zulüm altında inliyor, açlık ve sefaletle pençeleşiyor. Bu yüzden ramazan ayında artırdığımız zekat ve infaklarımızı yıl içinde de sürdürmemiz gerekir. Böyle bir tablo varken konforlu bir hayat süremeyiz." diye konuştu.

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Eğitim, Yaşam, Dünya, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet yılmaz:
    ben yine birgün daha fazla tutayım bunların işi belli olmaz 22 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BÜTÜN MAKAM ARABALARI SATILIP RAMAZAN DA FAKIRLERE DAGITILMALIDIR 20 1 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    diyanet anonim şirketi 13 5 Yanıtla
  • Casper:
    Ben Tutmuyorum Herkes Kendine 6 4 Yanıtla
  • Bud clifford:
    şimdi ramazanda herkes oruç tutacak herkes aynı anda sipariş verecek ya kurye ler nasıl herkese aynı anda sipariş yoğunluğunu kaldıracak el insaf kârdişşş 2 8 Yanıtla
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