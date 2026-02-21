Ramazan Coşkusu Kumluca'da Yaşandı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ramazan geleneklerini yaşatma amacıyla folklor kıyafeti giyip ramazan davuluyla mani söyleyerek sınıfları dolaştı. Bazı öğrencilerin ilk kez ramazan davulcusunu tanıdığı etkinlikte öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Emine Karaaslan koordinesinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler giydikleri folklor kıyafetleriyle, okul koridorunda, sınıflarda ve bahçede davul çalıp mani söyleyerek dolaştı, çikolata dağıttı. Etkinlik hakkında bilgi veren 4'üncü sınıf öğretmeni Emine Karaaslan, "Ramazan ayı etkinliğimizi genişleterek etkinlik hazırladık. Okulumuzda ramazan coşkusunu çocuklarımızla yaşatmaya çalıştık. Onların da dikkatini çekerek güzel etkinlik sergiledik" dedi.

OKULDA RAMAZAN ŞENLİĞİ

Öğrencilerden Umut Çiftçi, "Ramazan davulcusu geleneğini yaşattık. Koridorda sınıfta bahçede davul çaldık, maniler okuduk. Arkadaşlarım da okudu. Çok güzel etkinlik yaptık" diye konuştu. Öğrencilerden Erdem Demirel, ramazan geleneğini okulda yaşattıkları için mutlu olduğunu dile getirdi. Demirel, "Biz mani söyledik, davulcu davul çaldı. 3 kişiydik ve manileri söyledik. Güzel bir gündü. Ramazan davulunu televizyonlarda gördüm. Sokakta hiç ramazan davulcusu görmedim. Sokağımıza gelip bizi uyandırmadı. Bu geleneği yaşattığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

'İLK DEFA RAMAZAN DAVULCUSU GÖRDÜM'

Etkinlikte diğer öğrencilere çikolata dağıtan 4'üncü sınıf öğrencisi Yaren Karakaya, "Ramazan ayını coşkuyla karşıladık. Çikolata dağıttık. Onlar mutlu olunca ben daha çok mutlu oldum. Ben hayatımda ramazan davulcusu görmemiştim. Okulumuzda ilk defa ramazan davulcusu gördüm" dedi.

Kumluca Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Zekai Dinçer ise şunları söyledi:

"Dijitalleşmeyle geleneklerimiz de yok oldu. Biz yok olan geleneklerimizi okulumuzda canlandırmak istedik. Çocukluğumuzda mahallemizde ramazan davulcuları vardı. Geleneklerimizde var olan ramazan davulculuğunu çocuklarımıza göstermek istedik. Arkadaşlarımızla program hazırladık."