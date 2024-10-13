Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? - Son Dakika
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Yaşam

Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?

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Yapılan denetimlerde şubelerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf'un helal sertifası olduğu iddia edilmişti. Helal Akreditasyon Kurumu, işletmenin HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmadığını açıkladı.

13.10.2024 22:19
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan sakıncalı ürünler listesinde Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti bulunması nedeniyle yer alması Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Şirket sahibi yaptığı açıklamada, numune alma sürecinde birçok teknik hatanın yapıldığı ve işletmenin ürünlerinde kesinlikle domuz eti kullanılmadığını iddia etti. Domuz eti skandalının yankıları sürerken şirketin 'Helal Sertifika' sahibi olduğu iddia edilmişti. Helal Akreditasyon Kurumu, işletmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

HAK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HAK, doğrudan ürün veya hizmetlere helal belgesi düzenlememektedir. HAK, Kanunlarla kendisine verilen yetkiye istinaden belgelendirmeyi yapan yerli ve yabancı helal belgelendirme kuruluşlarını, ilgili mevzuat ve uluslararası standartlarda vazedilen objektif kriterler ışığında denetleyip başarılı olmaları halinde akredite etmekte, yetkilendirmektedir.

"HERHANGİ BİR BELGESİ BULUNMAMAKTADIR"

Bakanlık tarafından numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirildiği tarihte işletmenin HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmamaktadır. İlgili işletmenin, sadece ana üretim merkezinde imal edilen muhtelif ürünler için, mevzuat ve uluslararası standartlara istinaden yerli bir belgelendirme kuruluşunca helal belgesi düzenlenme tarihi 15 Ağustos 2024'tür. Ayrıca, Ağustos ayında ilgili kuruluşun düzenlediği helal belgesi; sadece, sınırlı surette işletmenin ana üretim üssünde imal ettiği "kıyma, hazırlanmış et ve et karışımları, ilikli kemik suyu ve çorbayı" kapsamaktadır.

"SAVUNMA TALEP EDİLDİ"

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesine konu gen mevcudiyeti ise, bu ürünleri merkezden getirip tüketime hazır hale getiren hususi 2 adet restoranın hizmet sunumunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla işletmenin yemek hizmeti sunduğu ve Bakanlığın listesine konu restoranları HAK akreditasyonu ile düzenlenen helal belgesinin dışındadır. Yaşanan tüm bu gelişmelere istinaden HAK, süreç içerisinde hiçbir ihmal vb. olmadığını tam olarak doğrulamak adına belgeyi düzenleyen kuruluştan resmi bir savunma talep etmiş ve ayrıca yine aynı kuruluşa yönelik bir yerinde denetim süreci başlatmıştır.

"HAK, İZLEMEYE VE KONTROL ETMEYE DEVAM EDECEKTİR"

HAK, yerli ve yabancı uygunluk değerlendirme kuruluşlarından kendisine gelen akreditasyon başvurularını bu alandaki uluslararası standartlarda yer verilen kural ve ilkeler uyarınca titizlikle değerlendirmeye devam edecektir. HAK, ayrıca akredite ettiği belgelendirme kuruluşlarını da hem mutat gözetim planlarına bağlı olarak, hem de piyasadan alınan geri bildirimler ve kuruluşların performanslarına göre ortaya çıkacak risk durumuna bağlı olarak düzenli aralıklarla izlemeye ve kontrol etmeye devam edecektir."

Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf\'un helal sertifikası var mı?

Helal Akreditasyon Kurumu, Köfteci Yusuf, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ferhat eser:
    ülkenin gündemine bakın "köfte" durdurun bu rezaleti artık suç varsa kapatın şunları yoksa da adam köfte satmaya devam etsin 68 2 Yanıtla
  • Serkan Ogur:
    simdi o sallayanlar ne oldu bunada yalan derler chp zihniyeti sadeece iftira uzerije kurulu muharrem inceye yaptiklari gibi 17 39 Yanıtla
  • Bayram :
    Ne oldu inatla komplo diyenler??? Devlet 12 bin kisiyi istihdam eden yere komplo kurmaz Nokta… yemek isteyen yer ona kimse karisamaz, domuzda satsin onada kimse karismaz ama belirtsin benim ürünlerimde domuz var diye. Yiyen var yemeyen var. 31 18 Yanıtla
  • Adnan Özen:
    Domuzu kendiniz gümrüksüz ithal ediyorsunuz Soysuz sopsuzun biri adama komplo kurup içine katıyor çalışan veya tedarikçi sonra adam suçlu oluyor bu kadar basit bir Türk markası karalanamaz 23 14 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepe her türlü tezgahı organize eder örneği çok tüm kurumlar Ekepenin elinde varsa bile yok kararı verdimi kim aksini ıspatlayabilir ? 10 15 Yanıtla
  • Yalçın Koçyiğit:
    HAK yani Helal Akreditasyon Kurumu diyorki: Bizim Helal Sertifikası verme gibi bi yetkimiz ve görevimiz yok bu yüzden bizde böyle bi kayıtları yok diyor; ektroller ise ''bak gördünüzmü helal sertifikaları yokmuş'' diyor... Bu yorumu yazsamda ve troller okusada anlmıycaklar, benimkiside bi umut işte... Yani kısacası Köfteci Yusuf'un Helal Sertifikası var ve bu sertifikayı HAK kurumundan almamış çünkü HAK kurumu bu sertifikayı vermeye yetkilide değil böyle bi görevleri de yok.... 16 5 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Kaldı ki kurum demişki bizim “ helal sertifikası verme yetkimiz yok “ eğitim iktisat bilmeyen makarnacı ekepeliler haberi okuyup anlamadan atlamış yorumlara biraz az makarna tüketin beyniniz ceryan yapsın makarnacı ekepeliler :) 7 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    helal kesim Ferhat boş konuşma sen bu işten anlamıyorsun ben gıda sektöründe faaliyet göstermekteyim 8 2 Yanıtla
  • Oooo:
    Aylar önce sonuç çıkıyor Mahkemeye itiraz ediyorlar Mahkeme inceliyor ve devletin kurumunun vermiş olduğu kararı onaylıyor. Önce millete sonra Allah'a hesap verecek Nokta 5 5 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    milletin günahını almak gizlice domuz eti vermek dolandırarak para kazanmak kahpeliktir 7 3 Yanıtla
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