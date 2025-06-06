Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, son trendlerden biri olan soğuk su terapisini tecrübe etti. Yaklaşık 3 dakika 30 saniye boyunca küvette kalan Aksoy o anlara ait görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

"YÜZÜMDEKİ O ŞOK İFADESİ..."

Paylaşımına; "Yüzümdeki o şok ifadesi ve sonrasında gelen huşu" notunu düşen oyuncu, deneyimini takipçileriyle paylaştı.