Sakarya'nın Cankurtaran Ekibi Hazır

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 75 cankurtaran, Karadeniz kıyısındaki Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde hizmet verecek 75 kişilik ekip, 1 Haziran'da açılacak yaz sezonu öncesi karada ve denizde müdahale, sudan çıkarma, taşıma ve kalp masajı gibi eğitimden geçiyor. Cankurtaranlar, 46 gözetleme kulesi, 7 jet ski, 3 ATV, 1 adet 4x4 araç ve 1 zodyak bot ile 15 Eylül'e kadar 10.00-19.00 saatlerinde hizmet verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, Karadeniz sahilinde bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da görev aldıklarını belirterek, cankurtaran olmayan bölgelere de 'Denize girmek tehlikeli' tabelası yerleştirdiklerini söyledi. Karaca, "Anons veya ihbar gelirse jetlerimizle hızlı bir müdahale yaparak kurtarma yapıyoruz. Normalde 15 Haziran'da görev başlayacak ancak biz bunu öne aldık. İlk görev kurulum için 15 kişi ile Karasu ve Kocaali sonrasında 1 Haziran'da tam kadro 75 kişi olarak sahada olacağız dedi.

Cankurtaran Eğitmeni Yusuf Serdar Aldanmaz da cankurtaranlara yönelik eğitim metotları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Haber: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya)