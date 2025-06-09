Saklıkent Kanyonunda Trajik Kaza

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç Çetin, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Saklıkent Kanyonu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte kanyonda bulunan Yamaç Çetin'in başına, yerinden kopan taş isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan küçük Yamaç, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Fethiye'de özel bir hastaneye sevk edilen küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.