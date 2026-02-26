Samandağ'da Muhteşem Gün Batımı

HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde gün batımında dalgalar ve bulutların arasından süzülen güneş ışıkları, güzel manzara oluşturdu.
İlçenin Meydan Mahallesi sahilinde gökyüzünü kaplayan bulutların arasından gün batımında yeryüzüne doğru inen ışık huzmeleri, deniz yüzeyinde altın sarısı yansımalar meydana getirdi. Akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgarla birlikte dalga boyu yükselirken, güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla gökyüzünde sarı ve turuncu tonlar hakim oldu. Deniz yüzeyinde oluşan yansımalar bölgede güzel görüntü oluşturdu.
Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,
