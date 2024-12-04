Samsun\'da Yaralı Köpeğe Belediye Personelinden Destek

Yaşam

SAMSUN'da Yakakent Belediyesi'nin 2 personeli, araç çarpması sonucu yaralanan köpeği, 70 kilometre uzaklıktaki hayvan hastanesine götürdü. Tedaviye alınan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakakent Belediyesi personeli Ömer Ağaçdiken ve Uğur Kilitçi, Samsun- Sinop kara yolunda bir aracın çarptığı ağır yaralı köpeği fark etti. Ağaçdiken ve Kilitçi, köpeği araçlarına alıp 70 kilometre uzaklıktaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Yaraları dikilen ve ilaç tedavisi uygulanan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, çalışanlara teşekkür etti.