Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Kritik

22.08.2025 13:20
Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi kritik durumda; nüfusun dengeli dağıtılması gerekiyor.

SAPANCA GÖLÜ'NDEKİ SU MİKTARI 'KRİTİK' SEVİYEYE GERİLEDİ; 'NÜFUSUN DENGELİ DAĞITILMASI ŞART'

KOCAELİ ve Sakarya'nın içme su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'ndeki su miktarı 'kritik' seviye olan 29.90 metrenin altına düşerek 29.60 metre seviyesine geriledi. Kocaeli Üniversitesi'nden (KOÜ) Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, "Nüfusun dengeli dağıtılması şart çünkü bölgedeki su kaynakları mevcut nüfusu beslemeye yetmiyor. Marmara Bölgesi'nde Türkiye'deki su kaynaklarının yaklaşık olarak %4'ü bulunurken ülke nüfusunun yaklaşık %30'u aynı bölgede ikamet ediyor. Dolayısıyla bu da karşılaştığımız sorunların gün geçtikçe artmasına neden oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

