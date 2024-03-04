Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Oyuncunun son rol aldığı Seksenler dizisinin oyuncuları, Öztekin için 8 Mart'ta anma gecesi yapacak.
3 yıl önce vefatıyla ailesini ve sevenlerini yasa boğan Rasim Öztekin için anma töreni düzenlenecek. İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde yapılacak gecenin tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'na bağışlanacak. Gecenin sunuculuğunu Rasim Öztekin'in son projesi Seksenler dizisindeki rol arkadaşları İlker Ayrık ve Özlem Türkad üstlenecek.
Usta oyuncunun 41 yıllık sanat hayatını anlatan belgesel gösterileceği gecede Aydın Sarman'ın piyanosu eşliğinde şarkılar da söylenecek. Gecede Burcu Güven, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Onur Dilber ve Hakan Bulut 80'ler şarkılarını seslendirecek.
Son Dakika › Yaşam › Seksenler dizisi oyuncuları, Rasim Öztekin için anma gecesi düzenlenecek - Son Dakika
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