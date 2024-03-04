Seksenler dizisi oyuncuları, Rasim Öztekin için anma gecesi düzenlenecek - Son Dakika
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Yaşam

Seksenler dizisi oyuncuları, Rasim Öztekin için anma gecesi düzenlenecek

Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Öztekin'in son rol aldığı Seksenler dizisinin oyuncuları, 8 Mart'ta onun anısına bir anma gecesi düzenleyecek.

04.03.2024 08:01  Güncelleme: 08:07
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Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Oyuncunun son rol aldığı Seksenler dizisinin oyuncuları, Öztekin için 8 Mart'ta anma gecesi yapacak.

ÜNLÜ OYUNCULAR ŞARKILAR SÖYLEYECEK

3 yıl önce vefatıyla ailesini ve sevenlerini yasa boğan Rasim Öztekin için anma töreni düzenlenecek. İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde yapılacak gecenin tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'na bağışlanacak. Gecenin sunuculuğunu Rasim Öztekin'in son projesi Seksenler dizisindeki rol arkadaşları İlker Ayrık ve Özlem Türkad üstlenecek.

Usta oyuncunun 41 yıllık sanat hayatını anlatan belgesel gösterileceği gecede Aydın Sarman'ın piyanosu eşliğinde şarkılar da söylenecek. Gecede Burcu Güven, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Onur Dilber ve Hakan Bulut 80'ler şarkılarını seslendirecek.

Seksenler ekibi, usta oyuncu Rasim Öztekin için anma gecesi düzenleyecek
Seksenler ekibi, usta oyuncu Rasim Öztekin için anma gecesi düzenleyecek
Seksenler ekibi, usta oyuncu Rasim Öztekin için anma gecesi düzenleyecek
Seksenler dizisi oyuncuları, Rasim Öztekin için anma gecesi düzenlenecek

Rasim Öztekin, Seksenler, Televizyon, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Seksenler dizisi oyuncuları, Rasim Öztekin için anma gecesi düzenlenecek - Son Dakika

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