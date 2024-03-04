Seksenler dizisi oyuncuları, Rasim Öztekin için anma gecesi düzenlenecek

Evlilik Öncesi Sorular Güvensizliği İşaret Ediyor

Evlilik öncesi dönemde bazı sorular çiftlerin kafasını karıştırıyor. Bu evlilik stresinden ziyade güvensizliği işaret ediyor. Uzmanlar, bu soru işaretlerinin stresten ziyade güvensizlikten kaynaklandığını vurguluyor. Evlilik öncesi stresin, kişinin evlenmeden önceki zamanında aklına takılan sorulardan ve geçmiş yaşantılarından edindiği tecrübelerden oluştuğuna dikkat çeken uzmanlar, ailelere büyük görevler düştüğünün altını çiziyor.