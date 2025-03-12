Seyir halindeki araçta kayda aldığı görüntüyle isyan etti: Bir çözüm bulun Allah aşkına

Trafikte birçok sürücünün şikayetçi olduğu beyaz farlar, bir kez daha gündeme geldi. Bir araç sürücüsü, trafikte karşılaştığı aşırı parlak beyaz farlara tepki göstererek, "Şu farlara baksana Allah aşkına ya, arabanın içi ışık doldu. Böyle far mı olur? Lütfen ya, lütfen buna bir çözüm bulunmalı!" sözleriyle duruma isyan etti.

BİRÇOK SÜRÜCÜ KONUDAN MUZDARİP

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, birçok sürücünün benzer mağduriyet yaşadığını ortaya koyarken, bazı kullanıcılar da özellikle yanlış ayarlanmış veya standart dışı farların trafikte büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. Yetkililerin bu konuda adım atıp atmayacağı merak konusu oldu.