Sakarya Karasu'da, "Çakır" adlı Sibirya kurdu, traktöre duyduğu ilgiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Traktörle yolculuk yapmayı seven sibirya kurdunu görenler şaşırıyor.
Traktör sevgisine hayran kaldığı kurda, karda metrelerce traktör kullandıran sahibi o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, kar üzerinde seyir halindeki traktörün direksiyonunda köpeğin olduğu anlar yer aldı.
Son Dakika › Yaşam › Sibirya kurdunun traktör aşkı! Direksiyona bile geçti - Son Dakika
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