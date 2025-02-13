Sivas'ta Ahşap Kangal Köpeği Heykeli Yapıldı - Son Dakika
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Yaşam

Sivas'ta Ahşap Kangal Köpeği Heykeli Yapıldı

Sivas\'ta Ahşap Kangal Köpeği Heykeli Yapıldı

Sivas'ta Yavuz Ünsal, babasıyla birlikte bir yıl süren bir çalışma ile ladin ağacından yapılan bire bir boyutlarda ahşap Kangal köpeği heykelini tamamladı. Heykel, Sivas'ın simgesi olarak ilgi gördü.

13.02.2025 11:27  Güncelleme: 11:34
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SİVAS'ta babasıyla birlikte ahşap oymacılığı yapan Yavuz Ünsal (26), bire bir boyutlarda Kangal köpeği heykeli yaptı. Ladin ağacından oyma yöntemiyle yapılan ahşap Kangal köpeği ilgi çekti. Ünsal, " Sivas'ı simgelemesi adına Kangal köpeğini çalıştık. Yapımı yaklaşık 1 yıl sürdü" dedi.

Zanaatkarlar Çarşısı'nda ahşap oymacılık ve metal işlemeciliği yapan babası Hayati Ünsal (55) ile birlikte çalışan Yavuz Ünsal, farklı bir çalışma yapmak istedi ve Sivas'ın simgeleri arasında yer alan Kangal köpeğinin ahşap heykelini yapmaya karar verdi. Ladin ağacı kullanan Ünsal, yaklaşık 1 yıllık çalışmasının ardından bire bir boyutlarda ahşap Kangal köpeği heykelini tamamladı. Dükkanda sergilenen ahşap heykel müşterilerden de yoğun ilgi gördü.

'TASMASI DA EL YAPIMI'

Kangal köpeğinin Sivas'ın simgelerinden biri olması nedeniyle böyle bir heykel yapmaya karar verdiğini belirten Yavuz Ünsal, "Bu Kangal köpeği komple ahşaptan yapıldı. Tamamen geleneksel ahşap oyma sanatı ile işlenmesi ve elde boyanmasıyla, el işçiliği ile yaptık. Sivaslı olduğumuz için Sivas'ı simgelemesi adına Kangal köpeğini çalıştık. Babamla bir gün 'Kangal köpeği yapabilir miyiz, yapamaz mıyız?' diye düşünürken bir tablo yaptık. Tablodan sonra gerçek Kangal köpeği boyutlarında çıkartabilir miyiz, diye iddialaşma sonucunda başladık. Kangal köpeğini yapmamız, aldığımız ahşabın kuruması, işlenmesi, şekil alması ve boyası tam 1 yılımızı aldı. Artık dükkanımızın önünde maskotumuz oldu. Kangal köpeğini yaparken ağaç olarak ladin kullandık. Ayrıca ahşap tutkalı ve çeşitli malzemeler ile çalışmamızı yaptık. Tasması da el yapımıdır. Çarşımızda bulunan farklı ustalarımızdan destek alarak tasmasını oluşturduk. Her şeyiyle tamamen el yapımı oldu" dedi.

'İSİM ÖNERİLERİ BEKLİYORUZ'

Kangal köpeği heykelinin ilgi çektiğini belirten Ünsal, "Dükkana gelenler fotoğraf çektiriyorlar. Uzaktan gerçek zannediliyor. İlgi çok iyi ve isim vermek isteyen oluyor. Herhangi bir isim vermedik ve isim arayışındayız. İsim bulabilirsek tasmasına da işleme yapacağız. İsim önerilerini de bekliyoruz. Biz bunu yaparken hiçbir maddi beklenti içerisinde olmadık. Ama talep olursa satmayı düşünürüz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Sivas'ta Ahşap Kangal Köpeği Heykeli Yapıldı - Son Dakika

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