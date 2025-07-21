Sokak Köpekleri, Yürüyüşteki Köpeğe Saldırdı

SARIYER'de sokak köpekleri, yürüyüşe çıkan Sevim Dumanlı'nın köpeğine saldırdı. Dumanlı'nın köpeğini korumaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Maden Mahallesi Özdereiçi Sokak'ta yaşandı. Sevim Dumanlı, köpeğini gezdirmek için sokağa çıktı. Bu sırada çevrede dolaşan iki sokak köpeği, Dumanlı'nın köpeğine saldırdı. Köpeklerin saldırısıyla büyük panik yaşayan kadın, köpeğini kucağına alarak uzaklaşmaya çalıştı. Saldırıyı fark eden çevredekiler, sokak köpeklerini uzaklaştırdı. Saldırı anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.