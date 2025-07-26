Kadınlara yönelik tavsiyeleriyle gündeme gelen bir kadının sosyal medyada paylaştığı sözler, büyük tepkiye yol açtı. "Çamaşır sulu şortunla evde eşini karşılamadan önce onun sokakta 20 santimlik eteklerle dolaşan kadınların arasından geldiğini unutma" ifadesi, kadın kullanıcılar arasında tartışma yarattı.
Paylaşımın altına yorum yapan kadınlardan bazıları, bu sözlerin erkek merkezli bakış açısını pekiştirdiğini savunarak tepki gösterdi. Kullanıcıların tepkilerinden bazıları şu şekilde:
Son Dakika › Yaşam › Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce... - Son Dakika
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