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Tayvan'da 20 Yaşındaki Kadının Böbreklerinden 300 Taş Çıkarıldı - Son Dakika
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Tayvan'da 20 Yaşındaki Kadının Böbreklerinden 300 Taş Çıkarıldı

Tayvan'ın Tainan şehrinde sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki Xiao Yu'nun böbreklerinden 300'den fazla böbrek taşı çıkarıldı. Yapılan tetkiklerin sonucunda böbreklerinde çok sayıda böbrek taşı tespit edilen Yu acil ameliyata alındı.

Tayvan\'da 20 Yaşındaki Kadının Böbreklerinden 300 Taş Çıkarıldı
11.12.2023 - 15:43,  Güncelleme: 16:23
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Tayvan'nın Tainan şehrinde sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki Xiao Yu'nun böbreklerinden 300'den fazla böbrek taşı çıkarıldı. Genç kızın, su içmeyi sevmediği ve sadece şekerli içecekler ile çay tükettiği belirtildi.

SIRT AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİ, BÖBREK TAŞI ÇIKTI

Tayvan'ın güneyinde yer alan Tainan şehrinde 20 yaşındaki Xiao Yu sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin sonucunda böbreklerinde çok sayıda böbrek taşı tespit edilen Yu acil ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Yu'nun böbreklerinden 0.5-2 cm boyutlarında 300'den fazla böbrek taşı çıkarıldı.

Tayvan'da 20 yaşındaki kızın böbreklerinden 300'den fazla taş çıkarıldı

SADECE ŞEKERLİ İÇECEKLER VE ÇAY TÜKETİYORDU

Ameliyatın yapıldığı Chi Mei Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Yu'nun su içmeyi sevmediği ve sadece şekerli içecekler ile çay tükettiği belirtildi. Xiao Yu'nun beslenme alışkanlıklarının kötü olduğunu vurgulayan Chi Mei Hastanesi'ndeki doktorlar ise, Tayvanlılara daha sağlıklı gıdalar tüketmeleri ve bol bol su içmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, Chi Mei Hastanesi Ürologu Lin Tsai-yang, Tayvan'daki erkeklerin yüzde 14,9'unda, kadınların ise yüzde 4,3'ünde böbrek taşı oluşma ihtimali bulunduğunu kaydetti.

Tayvan'da 20 yaşındaki kızın böbreklerinden 300'den fazla taş çıkarıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tayvan'da 20 Yaşındaki Kadının Böbreklerinden 300 Taş Çıkarıldı - Son Dakika
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