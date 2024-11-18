Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü - Son Dakika
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Yaşam

Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü

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Tekirdağ sahillerinde tedirginlik yaratan bir görüntü oluştu. Şehir genelindeki kıyılar adeta kızıla boyandı. Sahil boyunca uzanan kızıl renk havadan görüntülendi.

18.11.2024 16:27  Güncelleme: 16:38
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Tekirdağ'da sahillerinde tedirginlik yaratan bir görüntü meydana geldi. Kentteki kıyılar kırmızı renge büründü.

Poyraz rüzgarlarının etkili olduğu kasım aylarında kırmızı yosunlar kıyıya vurdu. Her yıl şehirde sahil boyunca uzanan bu manzara tedirginlik yaratan bir durum haline geldi. Sahil boyunca uzanan kızıl renk havadan görüntülendi.

"MEVSİMSEL BİR OLAY"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kırmızı yosunların kıyıya vurmasının denizin doğal döngüsüne bağlı bir durum olduğunu belirterek, "Poyraz'ın esmesiyle beraber denizin dibindeki bu yosunlar tekrar deniz yüzeyine çıktı. Bu olay bu aylarda mevsimsel olarak görünüyor." dedi.

Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü

"HERHANGİ BİR ZARARI YA DA SIKINTISI YOK"

Pehlivanoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Balığa yönelik bir sıkıntısı yok. Vatandaşlarımız bu konuda tedirgin olmasınlar. Havanın yönünün değişmesi ile yani Karayel ile beraber veya yağmurla beraber bunlar tekrar denizin dibine doğru batarlar. Bu durumla her yıl bu mevsimlerde karşılaşıyoruz, yani mevsimsel bir olay. Denizin dibinde hem yeşil hem de kırmızı ot var. Deniz'in kendi üretmiş olduğu bir yosun. Vatandaşlara ve balıklara yönelik herhangi bir zararı ya da sıkıntısı yok."

Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Alper Elma:
    bu uğursuzluklar chp ve dem'in yüzünden bu ülkenin başına geliyor 4 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Neler Oluyor Burada ne döküyorlar 1 0 Yanıtla
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