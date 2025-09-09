Tilki, kapının önündeki ayakkabıları alıp gitti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kapı önündeki ayakkabıları götüren tilki, güvenlik kamerasına yansıdı.

TİLKİ, KAPI ÖNÜNDEKİ AYAKKABILARI GÖTÜRDÜ

Olay, Gelişburnu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar kapının önüne koydukları ayakkabıların sürekli kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, bir tilkinin kapı önlerindeki ayakkabıları götürdüğü tespit edildi.

Görüntülerde, evin önüne gelen tilkinin kapının önünde bulunan ayakkabılardan alıp, oradan ayrıldığı anlar yer aldı.