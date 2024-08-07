Titanik'ten daha üzücü! İzleyen herkes videoyu çeken kişiye saydırıyor - Son Dakika
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Yaşam

Titanik'ten daha üzücü! İzleyen herkes videoyu çeken kişiye saydırıyor

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Suyun ortasında kalan iki karıncanın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Titanik filmine benzetilen videonun sonunda karıncalardan biri kurtulurken diğeri boğularak ölüyor.

07.08.2024 12:43
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Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez başrolde su damlacıklarının ortasında kalan iki karınca var. Sinema tarihine damga vuran Titanik filmi ile özdeşleştirilen görüntünün sonunda karıncalardan biri yüzerek kurtulurken diğer boğularak ölüyor.

"CİĞERİM PARÇALANDI"

Kısa sürede binlerce izlenme alan görüntünün altına "Çekeceğine kurtarsana", "Hiç derdimiz yokmuş gibi bugün de karıncaya üzülelim", "Ciğerim parçalandı be", "Neden kurtarmadın kameraya çeken?", "Bunu çeken tam bir maloz", "Ulan video çekeceğine kurtarsana hayvanları" şeklinde yorumlar yapıldı.

Titanik\'ten daha üzücü! İzleyen herkes videoyu çeken kişiye saydırıyor

Karınca, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Titanik'ten daha üzücü! İzleyen herkes videoyu çeken kişiye saydırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Şeyhmuz Eroğlu: Karınca boğulmaz suyun altında yaklaşık 17 18 gün kalabilir 45 6 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya: karıncalar kolay kolay boğulmaz 30 4 Yanıtla
  • ali cebeci: maksat haber olsun ,hepsi hikaye 20 2 Yanıtla
  • Yunus Yeniay: titanicten nasılsın daha üzücü onu anlamadım 18 2 Yanıtla
  • Murat Iltaş: Bize verilen öğreti bir karıncayı bile bilerek öldürmeydi. Ama izlenme uğruna bugün karınca yarın bi insan izlenmeye konu. Sosyal medyadaki uygulamalara çeki düzen verilmeli yuva yıkan ahlakı yok sayan şiddeti teşvik eden uygulama piyasadan silinmeli. Yazık gençliğimize geleceğinize 16 0 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya: Karınca, çok ince olan nefes tüpleri sayesinde su içeri giremediği için, karbondioksit fazlalığı nedeni ile narkoz almış gibi bayılır. Suya dayanma süresi çok uzun olan karıncaların suda kaldığı süre 1-2 gün gibi uzun olursa ancak o zaman ölürler.. ........ 9 1 Yanıtla
  • Derya Pehlivan: o değilde saydırıyor ne demek bı haber başlığına nasıl kelime bu editörlerinize gözlük tavsiye ediyorum 2 0 Yanıtla

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