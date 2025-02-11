Tuğçe Tayfur paylaştı: Ferdi Tayfur için farklı noktalarda 40 mevlidi okunacak - Son Dakika
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Yaşam

Tuğçe Tayfur paylaştı: Ferdi Tayfur için farklı noktalarda 40 mevlidi okunacak

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Ocak ayında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde, farklı noktalarda mevlit okutulacak.

11.02.2025 14:46
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Kızı Tuğçe Tayfur, sanatçı için yarın farklı noktalarda 40 mevlidi okunacağını duyurdu.

Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, merhum sanatçının vefatının 40'ıncı günü için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutulacağını duyurmuştu.

FARKLI NOKTALARDA MEVLİT OKUNACAK

Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ise sosyal medya hesabında babası için Eyüp Sultan Camii'nde 40 mevlidi okunacağını şu sözlerle açıklamıştı:

"Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40. gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00'da Eyüp Sultan Camii'nde Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur. Ferdi Tayfur Ailesi..."

"İSMİN SEMALARA ULAŞACAK"

Tuğçe Tayfur, ayrıca sosyal medya hesabından babasıyla bir fotoğrafını paylaşarak "Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz? Yarın dualarda buluşacağız sevenlerinle. Eyüp Sultan Camii'nden senin ismin semalara ulaşacak Allah'ın izniyle" dedi.

Tuğçe Tayfur paylaştı: Ferdi Tayfur için farklı noktalarda 40 mevlidi okunacak
Tuğçe Tayfur paylaştı: Ferdi Tayfur için farklı noktalarda 40 mevlidi okunacak

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tuğçe Tayfur paylaştı: Ferdi Tayfur için farklı noktalarda 40 mevlidi okunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Behzat:
    ne yapsan boş sana bir şey yok. 18 31 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Yaşarken uzak durduğun ölünce değerli ama artık o seni duyamaz! 1 33 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    3 1 alırsın 6 26 Yanıtla
  • omer nur:
    40 değil 40000000000 okutsan fayda vermez. hayatta iken yaptığı iman v ibadetleri namazi varsa o kurtarir 19 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Giden Gitti Gelmiyor Daha 9 0 Yanıtla
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