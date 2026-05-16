Turist Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turist Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Turist Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı
16.05.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda bir İngiliz turist, nefes borusuna et parçası takılınca restorancı tarafından kurtarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde nefes borusuna et parçası takılan İngiliz turist, restoran sahibi Suphi Buğdaycı'nın (43) Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Yemeğini yerken İngiliz turistin nefes borusuna et parçası kaçtı. Nefes alamayan, fenalaşan turiste ilk önce restorandaki müşteriler yardım etmeye çalıştı. Durumu fark eden işletme sahibi Suphi Buğdaycı tarafından turiste, Heimlich manevrası uygulandı. Bu sayede et parçası çıkarıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

'İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMAK ÇOK ÖNEMLİ'

İşletme sahibi Suphi Buğdaycı, daha önce aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde doğru müdahaleyi yaptığını belirterek, "İngiliz turist, haftada 2 veya 3 defa arkadaşlarıyla restoranıma geliyor. Fenalaştığını görünce aklıma Heimlich manevrası geldi ve hemen uygulamaya başladım. Bu sayede, boğazındaki et parçası çıktı. Bu tür durumlarda soğukkanlı davranıp, zamanında ve doğru müdahale yapmak hayat kurtarıyor. İlk yardım eğitimi almak çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Turist Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:35:07. #7.13#
SON DAKİKA: Turist Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.