Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) raporuna göre; yabancı gelinlerin sayısı 2023'te 31 bin 29 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini yabancılar oluşturdu.
Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2022'ye kıyasla yüzde 1,82 azalarak 565 bin 435'e geriledi. Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 5,79 düşüşle 171 bin 881 oldu. Her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 28,3, kadınlar için 25,7 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş oldu.
Yabancı gelinlerin sayısı 2023'te 31 bin 29 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini yabancılar oluşturdu. Uyrukları dikkate alındığında yabancı gelinler arasında yüzde 12 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli, yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.
Yabancı damatların sayısı geçen yıl 6 bin 345 olurken bu rakam toplam damatların yüzde 1,1'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 21,9 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Bunları yüzde 19,2 ile Suriyeliler ve yüzde 5,1 ile Avusturyalılar takip etti.
Son Dakika › Yaşam › Türkiye en çok hangi uyruktan yabancı gelin ve damat var? - Son Dakika
AK Parti, Muş merkezde kullanacağı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı ve Adayı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarında, halka hizmet etme ve gerçek belediyecilik vurgusu yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi.
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Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.
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