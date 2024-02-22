Türkiye en çok hangi uyruktan yabancı gelin ve damat var?

Yaşam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) raporuna göre; yabancı gelinlerin sayısı 2023'te 31 bin 29 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini yabancılar oluşturdu.

Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2022'ye kıyasla yüzde 1,82 azalarak 565 bin 435'e geriledi. Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 5,79 düşüşle 171 bin 881 oldu. Her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 28,3, kadınlar için 25,7 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş oldu.

YABANCI GELİNLERDE İLK SIRA ÖZBEKLERİN

Yabancı gelinlerin sayısı 2023'te 31 bin 29 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini yabancılar oluşturdu. Uyrukları dikkate alındığında yabancı gelinler arasında yüzde 12 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli, yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

YABANCI DAMATLARDA İLK SIRADA ALMANLAR, 2. SIRADA SURİYELİLER VAR

Yabancı damatların sayısı geçen yıl 6 bin 345 olurken bu rakam toplam damatların yüzde 1,1'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 21,9 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Bunları yüzde 19,2 ile Suriyeliler ve yüzde 5,1 ile Avusturyalılar takip etti.