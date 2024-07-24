Türkiye\'nin en büyük müzik ve yaşam festivali için geri sayım başladı!

Yaşam

2023 yılında 800 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Festivali, bu yıl 2-18 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı'da yüz binlerce ziyaretçisini 17 gün boyunca en sevilen sanatçılarla buluşturacak. Bu yıl dünyaca ünlü yıldızların da konser takvimine eklendiği İstanbul Festivali'nde, "The Greatest DJ of All Times" ödüllü DJ Tiësto da 12 yıl aranın ardından Türkiye'deki sevenleriyle bir araya gelecek.

FESTİVALDE YER ALAN İSİMLER

Festivalde bu yıl sahne alacak sanatçılar ise şu şekilde:

Manga, Reynmen, Semicenk, Hande Yener, Lost Frequencies, Mavi Gri, Fatma Turgut, Duman, Kenan Doğulu, Tiësto, Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, BEGE, Lvbel C5, Blok3, Burak Yeter, Jason Derulo, Yıldız Tilbe, M Lisa, Motive, Emir Can İğrek, Sertab Erener, Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut, Yayla Trio, Pinhani ve Melike Şahin.

FESTİVAL FARKLI ETKİNLİKLERE DE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen İstanbul Festivali'nin gerçekleşeceği 120 bin metrekare büyüklüğündeki Festival Park Yenikapı, konserlerin haricinde farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Çocuk atölyeleri ve ödüllü espor turnuvalarının düzenleneceği festivalde ziyaretçiler; HUPALUPA GO çocuk eğlence alanında golf, bowling, subsoccer, air hockey ve langırt gibi çeşitli oyunlarda rekabet ederken; Macera Parkuru, Survivor Parkuru, Ağ Labirenti ve Çarpışan Botlarda vakit geçirebilecek. Yeme içme alanında farklı lezzetlerin tadına varabilme imkânı yakalayacak olan İstanbul Festivali katılımcıları, 3x3 Basketbol Turnuvası ile de sporun ve eğlencenin enerjisini bir arada hissedecek. Carvak Best of The Streets turnuvası 12,14,16,18 yaş, büyükler ve elit olmak üzere 6 kategoride düzenlenecek. A Milli, FIBA Pro ve Türkiye şampiyonu sporcuların da yer alacağı bu heyecan dolu turnuva, Türkiye tarihindeki en geniş katılımlı uluslararası turnuva olarak da kayda geçecek.

300 TL'den başlayan erişilebilir fiyatlarla sunulan festivalin biletleri istanbulfestivali.com web sitesi üzerinden satın alınabiliyor.