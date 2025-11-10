TV8-Beinsport Binasına Silahlı Saldırı: Şüpheli İkna Edilerek Gözaltına Alındı

SARIYER'de TV8- Beinsport binasına silahla giren Kemal S., gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü. Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında TV 8- Beinsport'un Ayazağa Mahallesi'ndeki binasında meydana geldi. Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü. Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlendi.