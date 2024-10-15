Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! Kaptırdığı para öyle böyle değil

Nuri Şimşek:

bu ülkede hakkını aramak için ünlü ve güçlü olmanız lazım ki öyle olmuş ve bir sonuca varılmış . ben ünlü olmadığım için dolandırıcıya kaptırdığım 500 bin TL heba oldu.iste ülkemizdeki adalet sistemi yazıklar olsun ülkeme olan guvencimi kaybettim.