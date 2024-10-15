Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! Kaptırdığı para öyle böyle değil - Son Dakika
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Yaşam

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! Kaptırdığı para öyle böyle değil

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! Kaptırdığı para öyle böyle değil

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen banka numaralarına benzeyen bir hattan aranarak dolandırıldı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, Özgen'i ikna edip ünlü sunucunun 450 bin lirasını başka bir hesaba aktardı. Dolandırıldığını anlayan Özgen, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

15.10.2024 10:20
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Geçen yıl aralık ayında Mustafa A. isimli kişi, banka numarasına benzeyen bir hattan TV100 sunucusu Cansu Canan Özgen'i aradı. Ünlü sunucuya hesap güvenliği için işlem yapılması gerektiğini söyledi. Özgen ise arayanın banka görevlisi olduğuna ikna oldu.

FARK EDİNCE HEMEN HABER VERDİ

Şüpheli kişi, banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lirayı başka hesaba transfer etti. Durumu fark eden Özgen hemen banka yetkililerine haber verdi.

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! Kaptırdığı para öyle böyle değil

DOLANDIRICI YAKALANIP TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre; ünlü sunucu, hesaplarına bloke konulmasının ardından savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Özgen ifadesinde, kişilik haklarına yönelik saldırı düzenlendiğini, maddi ve manevi zarara uğratıldığını belirtti. Başlatılan soruşturma sonrası şüpheli Mustafa A. yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa A.'ya "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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Son Dakika Yaşam Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! Kaptırdığı para öyle böyle değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Muzaffer Salman:
    İşlerine gelince adalet nasıl işliyor , bizim başımıza gelse kimsenin umrunda bile olmaz 65 3 Yanıtla
  • İSMAİL BOZKURT:
    Normal vatandaş başvursa dolandırıldım diye geçmiş olsun diyip gönderirler. Ünlü olunca ne hikmetse hemen yakalanıyor bu dolandırıcılar. 44 1 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    nekadar para kazanırsan kazan elbet yiyen birileri olur. mezara götürecek değilsiniz ya 7 12 Yanıtla
  • Nuri Şimşek:
    bu ülkede hakkını aramak için ünlü ve güçlü olmanız lazım ki öyle olmuş ve bir sonuca varılmış . ben ünlü olmadığım için dolandırıcıya kaptırdığım 500 bin TL heba oldu.iste ülkemizdeki adalet sistemi yazıklar olsun ülkeme olan guvencimi kaybettim. 15 2 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    450 bin hiç bişi Polat çifti gibi milyonlar dolandırmaniz gerekiyor 9 ay yat çık 8 1 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ:
    sonuc'ceviz yesin'muz yesin'kafayi acsin napalim yani 0 2 Yanıtla
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