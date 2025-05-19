USMEK, Cappastar Ödüllerinde Yılın En İyi Çıkış Yapan STK\'sı Seçildi

CT Haber TV tarafından düzenlenen ve bu yıl büyük ilgi gören "Kapadokya'nın Parlayan Yıldızları – Cappastar" ödülleri kapsamında, Türkiye'nin en iyi çıkış yapan sivil toplum kuruluşu belli oldu. Kamuoyunun oylarıyla belirlenen anket sonuçlarına göre, Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK), yılın en dikkat çeken sivil toplum kuruluşu unvanına layık görüldü.

Sosyal medya alanında farkındalık çalışmaları, dijital okuryazarlık projeleri ve uluslararası iş birlikleriyle adından söz ettiren USMEK, kısa sürede önemli bir kitleye ulaşmayı başardı. Özellikle gençlerin dijital dünyada bilinçli bireyler olmasını amaçlayan faaliyetleriyle dikkat çeken dernek, aldığı bu ödülle başarısını taçlandırmış oldu.

Cappadocia'da düzenlenen görkemli ödül töreninde USMEK adına ödülü Genel Başkan İzzet Aydın teslim aldı. Başkan yaptığı açıklamada, "Bu ödül, gönüllü emeğimizin ve topluma sağladığımız katkının bir göstergesidir. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz," ifadelerini kullandı.

USMEK, gelecek dönemde yeni projelerle sosyal medyada güvenli ve etkili kullanım bilincini artırmayı hedefliyor.